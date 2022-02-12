Сотрудники российских консульств на Украине покидают страну

Российские дипломаты уезжают с Украины. Об этом стало известно 12 февраля.

Уже появились трудности при записи на прием в консульство и посольство.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию», — сказал РИА Новости информированный источник.

По словам собеседника издания, можно допустить, что Москва начала эвакуацию дипломатов, как это ранее сделали несколько западных стран. Он напомнил, что на такое развитие сценария намекал глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.