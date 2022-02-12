Слова Байдена о «вторжении» России на Украину вызвали смех у читателей The Hill

Заявление президента США Джо Байдена о «вторжении» России на Украину носят пропагандистский характер. Об этом заявили читатели издания The Hill.

Слова американского лидера вызвали смех у пользователей Сети. Юзеры принялись иронизировать и подшучивать над выступлением главы государства о «нападении» РФ на Украину.

«Вторжение может произойти завтра, или послезавтра, или в понедельник, или во вторник, или в среду», — не без сарказма написал комментатор The Sarcastic Blob.

Часть читателей со всей серьезностью отнеслась к сообщению Байдена. Однако эти пользователи встали на сторону властей России и напомнили о давнем обещании НАТО не расширяться на Восток.

«Во-первых, это очевидная пропаганда. Во-вторых, Россия не выходила за свои границы. В-третьих, НАТО приблизилось к российским границам, хотя обещало этого не делать много лет тому назад», — добавил юзер A Better Tale - Fact Checker - Plague Cultist.

Ранее в СМИ появились материалы о заявлении Байдена во время пресс-конференции с лидерами западных государств. Президент спрогнозировал «вторжение» России на Украину 16 февраля.