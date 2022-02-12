Женская сборная России по хоккею не попала в полуфинал Олимпиады-2022

Российские хоккеистки уступили представительницам Швейцарии в четвертьфинальной встрече на Олимпийских играх в Пекине.

Россиянки завершили участие в олимпийском турнире по хоккею со счетом 4:2 в пользу команды швейцарок. Шайбы в ворота сборной России забросили Фебе Станц, Доминик Рюэгг и Алина Мюллер, которая дважды стала автором броска. Закинутые в ворота швейцарской команды шайбы принадлежат Анне Савониной и Полине Лучниковой.

Олимпийские игры в Пекине продлятся по 20 февраля. За звание победителя среди женских сборных по хоккею в полуфинале поборются сборные Соединенных Штатов и Канады.