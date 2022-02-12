Звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко скончалась после госпитализации в Москве

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась на 89-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов страны.

Актриса была известна широкой публике благодаря таким фильмам, как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная» и ряду других картин. Пока нет информации о том, где и когда пройдут похороны деятельницы искусства.

Кириенко некоторое время находилась в реанимационном отделении одной из столичных больниц из-за ранее установленного онкологического заболевания. Помимо рака поджелудочной железы врачи диагностировали у актрисы геморрагический инсульт.