Экономист Гиринский рассказал о пенсионных льготах в 2022 году

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский объяснил, от каких платежей освобождаются граждане пенсионного возраста в нынешнем году. Об этом пишет «Прайм».

Многие льготы доступны российским пенсионерам, напомнил специалист. К примеру, россияне из данной категории освобождаются от платы за обслуживание карт системы «Мир», при этом все пенсии приходят на «пластик» именно этой платежной структуры.

Кроме того, если человек в преклонном возрасте пожелает оформить доверенность на получение пенсии другим гражданином, то он будет освобожден от уплаты государственной пошлины. Также пропадет обязанность уплачивать пошлину за оформление свидетельства по наследованию дома, если пенсионер живет вместе с наследодателем.

В 2022 году для российских пенсионеров актуальны льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Помимо этого, разрешается не платить налог на имущество и земельный налог. Такая льгота доступна при владении одним участком, площадь которого не превышает шести соток.

Пожилым жителям России также доступны льготы при проведении природного газа в частный дом. А проезд в общественном транспорте будет бесплатным в большинстве субъектов РФ, отметил Гиринский.