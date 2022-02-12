Антонов заявил о стремлении США увеличить градус пропаганды против России

Слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана якобы о «нападении» России на Украину являются только желанием Вашингтона увеличить градус пропаганды против Москвы. Об этом сообщил российский посол Анатолий Антонов.

Посол России отметил, что заявления советника президента США выдержаны в «алармистском ключе». По словам Антонова, в ремарках Салливана и других таких обвинениях просматривается только желание американского правительства повысить градус пропагандистской кампании в отношении России. Дипломат добавил, что американские власти так хотят создать у общественности мнение, что «агрессия» неминуема.

Антонов также раскритиковал слова официальных западных лиц о том, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину во время Олимпиады или после нее. По мнению посла, эти обвинения не подкреплены никакими доказательствами.