Украине лучше сохранять нейтралитет, а не быть частью НАТО. Об этом заявил лидер оппозиционной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Политик подчеркнул, что в текущей геополитической ситуации вступление Киева в военные альянсы — это ошибка. Об этом сообщает телеканал ZDF.

«Украина — суверенное государство. Каждая страна сама выбирает, присоединяться ли к альянсам, здесь нужно согласие всех других стран-членов, сейчас это не тот случай. Украине стоит пойти по пути Финляндии или Швеции. Быть нейтральной», — заявил Крупалла.

Он поделился мнением и о «Северном потоке — 2». Глава АдГ считает, что решение о запуске газопровода должен принимать только Берлин, а не Вашингтон.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что основными аргументами РФ против превращения Украины в плацдарм НАТО станет ее ядерная триада. Он подчеркнул, что в случае появления вооружения на российской границе Москва будет вынуждена принять жесткие меры.