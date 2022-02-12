МОК будет помогать расследованию действий окружения фигуристки Валиевой

Глава пресс-центра Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс поделился мнением по поводу начала расследования против окружения российской спортсменки Камилы Валиевой после распространения информации о положительной допинг-пробе фигуристки.

Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет будет способствовать расследованию действий не только Валиевой, но и окружения фигуристки. По словам главы пресс-центра МОК, в расследовании действий окружения будет крайне жесткая позиция.

В комитете также подчеркнули, что приветствуют расследование против окружения Валиевой. В организме спортсменке ранее обнаружили запрещенный препарат.