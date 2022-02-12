Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Мюнхенскую конференцию «клубом одной точки зрения», где обсуждение вести можно только ее приверженцам.

Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности она перестает быть дискуссионной площадкой. Об этом заявил Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения», — высказался Песков о мероприятии.

На фоне утраты объективности Мюнхенской конференции пресс-секретарь президента России выделяет как более привлекательную площадку Валдайский форум. Он отмечает, что на нем по-прежнему сталкиваются разные точки зрения. Песков высказал надежду, что в дальнейшем ситуация с Валдайским форумом не изменится.

Мюнхенская конференция впервые за два года пройдет в очном формате 18-20 февраля. Президент Владимир Путин не планирует участие в данной конференции в этом году.