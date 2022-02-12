Журналист Макдональд: глава МИД Британии Трасс рассмешила россиян своим нарядом

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассмешила россиян своим нарядом на Красной площади. Об этом заявил ирландский журналист Брайан Макдональд на личной странице в социальной сети Twitter.

Глава МИД Британии для прогулки по Москве выбрала меховую шапку и шубу. Ирландский обозреватель подчеркнул, что во время визита Трасс в столице России было плюс два градуса. По его словам, такой показатель теплее, чем вечером в Лондоне. Журналист предположил, что россияне надевают такую одежду при 14 градусах ниже нуля. Местные жители смеялись над британским министром и ее нарядом, предположил журналист.

Трасс гуляла по Москве в компании посла Великобритании в России Деборой Броеннет. Коллега шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще. На контрасте внешний вид главы МИД Британии выглядел еще более нелепо, отметил журналист.