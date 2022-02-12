Politico: Байден заявил о начале «вторжения» на Украину 16 февраля

Президент США Джо Байден назвал 16 февраля днем, когда Россия якобы начнет «вторжение» на украинскую территорию. Соответствующий материал опубликовало издание Politico.

Американский лидер объявил 16 февраля якобы днем начала «нападения» Москвы на Киев во время переговоров с лидерами стран Запада, Евросоюза и Североатлантического альянса. Некоторые официальные лица США подтвердили эти слова президента. Сообщается, что Белый дом предупредил партнеров, что перед наступлением якобы произойдет «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Россия уже много раз отвергала все обвинения в «агрессивных действиях» в отношении Украины. Москва подчеркивает, что никуда не собирается «вторгаться», а также не планирует ни на кого «нападать».