Сатановский объяснил, зачем Байден назвал точную дату «вторжения» на Украину

Американский президент Джо Байден, который заявил, что «российское вторжение» на Украину якобы начнется 16 февраля, мог «ляпнуть» это просто так, а мог и раскрыть истинные планы Запада по организации провокации в Донбассе.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал политолог Евгений Сатановский, комментируя материал американского издания Politico, в котором сообщалось о переговорах президента США с представителями стран-членов НАТО и Евросоюза.

По итогам саммита, отмечается в статье, Байден и объявил дату предполагаемого «вторжения» России на Украину – 16 февраля. При этом журналисты приводят информацию, что агрессия против Украины начнется с серии кибератак и ракетных ударов. Спустя некоторое время, в Белом доме подтвердили обнародованный журналистами прогноз.

Москва при этом неоднократно на разных уровнях заявляла, что не заинтересована в войне и не планирует нападения на Украину.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Евгений Сатановский, комментируя ситуацию, предположил, что дата 16 февраля могла быть названа американцами исходя из их ожиданий, что земля наконец промерзнет до необходимого состояния, чтобы по ней могли пройти танки. Подобная аналитика западных политиков, представляет собой полный идиотизм, но зато точно отражает уровень их понимания основ военного дела.

В то же время Байден мог просто так «ляпнуть» про 16 февраля, отмечает политолог. Россия, по его словам, по привычке ждет от противника чего-то умного и пытается разгадывает его тайные замыслы, но противник, похоже, особо не заморачивается, и несет, что ни попадя.

Но возможен и третий вариант. Байден мог ненароком раскрыть настоящие планы США и Великобритании, которые к 16 февраля готовят какой-то сюрприз, отмечает Сатановский.

«К примеру, начнут большое наступление на Донбасс, ссылаясь на то, что пытаются опередить российскую атаку, которой конкретное число, когда она должна состояться, определили и его объявили», — рассуждает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

И эту версию запросто «съедят» и журналисты, и обыватели, и политики, особенно европейские и американские, которые живут в собственном мире и не намерены возвращаться в реальность.

«Ну, а военные… Вплоть до уровня одно- и двухзвездных генералов (желающие могут справиться по табели о рангах, каким нашим званиям эти погоны соответствуют), американцы еще способны воспринимать мир таким, как он есть. Но более высокого ранга: генералы трех- и четырехзвездные — это уже политики. Они ориентируются на прессу и настроения Конгресса гораздо больше, чем на свой профессиональный опыт. Им еще карьеру делать надо», — добавил Сатановский.

Таким образом, отмечает эксперт, собака лает, караван идет – пока в Пекине продолжаются Зимние Олимпийские игры, Киев, Вашингтон, Лондон, Брюссель и ряд других европейских столиц продолжают нагнетать истерику, а те, кто назвал дату «вторжения» на Украину, делают вид, что они действительно имеют представление о планах Москвы.

И хотя они ничего не могут знать о намерениях российского руководства, это уже неважно, так как когда «вторжения» опять не произойдет, на Западе объявят, что это они своими действиями предотвратили «агрессию». Что это они раскрыли секрет и, назвав точную дату атаки, сделали ее бессмысленной, объясняет Сатановский.

«Делов-то! И волки сыты, и овцы целы, и наши не в проигрыше, и Зеленский сотоварищи не на суку висят, как было бы справедливо, а продолжают пребывать в своих кабинетах… Было бы смешно, если бы не было так грустно».

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о том, возможна ли война между Россией и Украиной, заявил, что Россия войны не хочет. Если бы все зависело только от Москвы, ни о какой войне не было бы и речи, подчеркнул министр, но Россия не позволит пренебрегать ее интересами.