Журавко: США с союзниками готовят на Украине «нехорошую авантюру»

Призыв президента США Джо Байдена к американцам немедленно покинуть Украину, где якобы очень скоро ситуация может стать безумной, указывает на то, что Вашингтон с союзниками готовят на территории этой страны очень нехорошую авантюру.

Такое мнение в комментарии изданию Infox высказал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Напомним, ранее американский лидер заявил, что «российское вторжение» на Украину якобы назначено на 16 февраля, и в связи с этим Байден призвал всех находящихся там граждан США уехать «прямо сейчас».

«Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и все может быстро стать безумным», — предупредил Байден соотечественников.

Как заявил по этому поводу Алексей Журавко, подобные заявления американского президента, также как и накачивание Украины западными вооружениями, свидетельствуют о том, что страну действительно готовят к какой-то авантюре, но Россия тут совершенно ни при чем.

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«США и их союзники в лице, например, Великобритании готовят авантюру на территории Украины, причем авантюру очень нехорошую. Об этом наглядно свидетельствуют заявления Байдена по поводу Украины, которые он делал ранее, — подчеркивает Журавко. — Об этом же говорит и происходящее внутри самой страны: к линии разграничения стягиваются радикальные националисты, неадекватные граждане и прочий сброд. НАТО поставляет Киеву оружие, которое может быть использовано для организации бойни в Донбассе».

Но истерия, нагнетаемая западными политиками и журналистами вокруг якобы скорого российско-украинского конфликта, не соответствует действительности.

Военного столкновения между Россией и Украиной не будет никогда, уверен Журавко. И если даже Киев под давлением Запада спровоцирует Москву, у России достаточно сил и средств чтобы разрешить ситуацию без военного столкновения. И для этого Москве даже не придется перебрасывать в Донбасс войска, заключил политолог.