Глава украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время эфира на одном из телеканалов развенчала заявления Запада якобы о «нападении» России.

Жители Украины в очередной раз усомнились в западной версии о неком неизбежном «нападении» России. Однако зарубежные издания, распространяя недостоверную информацию, заявляют, что «вторжение» якобы начнется 15 или 16 февраля. Тимошенко сообщила, что никакой атаки на Украину не случится, передает «Царьград».

Политик подчеркнула, что в истории не было «вторжений» после открытой подготовки к ним. По словам Тимошенко, атака не произойдет, поскольку украинская армия мощна. Она добавила, что в вероятности западного сценария сомневаются и военные специалисты. Россия при этом уже много раз заявляла, что не планирует ни на кого нападать и не собирается никуда вторгаться.