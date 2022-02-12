Корнилов указал на лицемерие Запада, проводящего учения у российских границ

Западные СМИ продолжают активно нагнетать истерию, запугивая Украину и Европу «российским вторжением» и обвиняя Москву в перемещении российских войск по российской же территории. При этом военные учения НАТО освещаются ими совсем другим тоном.

На это двуличие западной прессы указал в своем Telegam-канале известный политолог и публицист Владимир Корнилов, обративший внимание на публикацию британской газеты The Times о проведении совместных британско-эстонских военных учений на расстоянии 60 миль от границ РФ.

Материал был приурочен к началу российско-белорусских военных учений «Союзная решимость – 2022», и вышел под агрессивным заголовком: «Страны Балтии приготовились к худшему, пока Россия напрягает мускулы».

«В то время как Североатлантический альянс в основном обеспокоен опасностью того, что они (подразделения белорусской армии) могут присоединиться к вторжению на Украину с севера в течение нескольких недель, Варшава и три страны Балтии также находятся в состоянии повышенной готовности к вторжению», — говорится в статье The Times.

ФБА «Экономика сегодня» /

Комментируя публикацию, Владимир Корнилов с возмущением отмечает, что западные страны считают, что в ходе совместных военных учений Россия и Белоруссия могут не только напасть на Украину, но заодно и вторгнуться в страны Балтии. А вот маневры британской и эстонской армий поблизости от российской границы они не считают угрозой национальной безопасности РФ.

«В The Times сегодня — бравурный отчет о британо-эстонских учениях в 60 милях от российской границы. И ничего, оказывается, это не считается угрозой России. А вот российские войска с какого-то перепуга должны быть отведены куда-то за Урал, с точки зрения Лондона», — отмечает политолог.

Prt Scr youtube.com / The Telegraph

Напомним, на днях Москву с визитом посетила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас, которая заявила, что Запад должен объединяться, чтобы противостоять «явной угрозе, исходящей от России».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя на пресс-конференции переговоры с Трас, назвал их «диалогом немого с глухим».