Председатель ОБСЕ Рау поддержал работу миссии организации на Украине

Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау выразил поддержку контактной группе и миссии ОБСЕ на Украине.

Рау провел встречу с координатором от ОБСЕ Яшаром Чевиком, спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и ТКГ Микко Киннуненом и координатором проектов ОБСЕ на Украине Хенриком Вилладсеном. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи на Украине.

«В ходе встречи министр Рау выразил полную поддержку работы трехсторонней контактной группы и специальной миссии по мониторингу», — сказано в заявлении.

Ранее Киев потребовал от Москвы предоставить отчет о ее деятельности вокруг границ. Украина «официально применила механизмы уменьшения опасности», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Царьград».