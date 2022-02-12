Bloomberg сообщил о «нападении» России на Украину 15 февраля

Bloomberg сообщает, что Россия «может напасть» на Украину 15 февраля. Агентство предоставило информацию со ссылкой на чиновника.

Согласно данным Bloomberg, действия России могут включать «провокацию в Донбассе». Ранее издание уже по ошибки заявляло о «вторжении» РФ на Украину.

«Действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на столицу страны Киев, сообщили чиновники, знакомые с этим вопросом. Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», — сообщает агентство.

Россия неоднократно отрицала обвинения в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее Киев потребовал от Москвы предоставить отчет о деятельности вокруг ее границ. Украина «официально применила механизм уменьшения опасности». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Царьград».