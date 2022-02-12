Латвийских граждан призвали срочно покинуть Украину

МИД Латвии призвал своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Украины.

Для эвакуации ведомство предлагает использовать любые доступные способы перемещения, включая авиарейсы и сухопутные маршруты, через страны Евросоюза или НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Латвии.

«Латвийские жители, которые в силу обоснованных причин не могут покинуть Украину, должны зарегистрироваться в консульском регистре либо обратиться в посольство Латвии в Киеве, следуя актуальной информации», — сказано в сообщении.

Ранее список стран, советующих гражданам покинуть Украину, вырос до девяти. Вслед за США с призывом покинуть украинскую территорию выступили Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Норвегия, Черногория и Великобритания, передает «Царьград».