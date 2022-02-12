США призвали всех американцев покинуть Украину

Американские власти призывают всех граждан США на Украине немедленно покинуть страну. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он сообщил на брифинге, что американские власти продолжают сокращать численность сотрудников в посольстве в Киеве. Салливан отметил, что все американские граждане, которые остаются на Украине, должны немедленно покинуть страну.

«Мы не можем предсказать будущее. Но риски достаточно высоки», — указал Салливан.

Украина и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность «усилением агрессивных действий» со стороны России. Москва не раз заявляла, что слова о «российской агрессии» используются в качестве предлога для размещения военной техники НАТО у границ РФ.

Ранее выезд американских дипломатов из Украины объяснили «избытком осторожности». Об этом сообщает телеканал «360».