Сотрудника Росгвардии сбили на пешеходном переходе на юге Петербурга

Сотрудник Росгвардии попал под колеса автомобиля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Согласно информации группы «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», инцидент произошел вечером в пятницу. На перекрестке улиц Димитрова и Бухарестской под колеса автомобиля попал росгвардеец.

Очевидец рассказал, что двое человек переходили улицу по пешеходному переходу на зеленый свет. Один и них успел отбежать, но при этом виновник ДТП успел проехать ему по ноге.

Отмечается, что у росгвардейца возможны перелом правой ноги, травма головы и рассечение брови. Согласно опубликованным снимкам, поместить пострадавшего в карету скорой помощи помогали несколько других сотрудников Росгвардии.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от десятибальных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики, Смольный и губернатор Александр Беглов обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время

Ранее сообщалось, что жители Петербурга не согласились с гусем, который одобрил уборку улиц от снега. Об этом сообщает телеканал «360».