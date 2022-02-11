Капитан ХК «Ак Барс» Зарипов от лица Татарстана поддержал Валиеву на фоне допинг-скандала

Капитан хоккейного клуба из Казани «Ак Барс» Данис Зарипов выразил поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой на фоне допингового скандала.

Юную российскую спортсменку уже поддержали многие спортсмены. Зарипов заявил, что Татарстан полностью поддерживает Валиеву. Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса».

«Камила, Татарстан и Россия поддерживают тебя, думай только о соревнованиях и верь в свои силы. Я знаю сам — правда обязательно победит. Продолжай работать, несмотря ни на что, и пусть это принесет тебе только новую мотивацию стать лучше», — сказал хоккеист.

Ранее в РУСАДА пояснили, почему результат допинг-пробы Валиевой поздно пришел. В РУСАДА объяснили, что задержки возникли из-за того, что медицинский персонал лаборатории в Стокгольме был заражен коронавирусом. Инициировано расследование в отношении персонала фигуристки после положительной допинг-пробы на триметазидин, передает «Царьград».