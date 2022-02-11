Путин и Байден проведут разговор по телефону 12 февраля

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят ряд вопросов по телефону. Переговоры пройдут в субботу 12 февраля.

Общение глав государств было инициировано американской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что Путин в ходе саммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном попытался донести до США и НАТО мысль, что РФ перейдет к реальным практическим действиям в случае, если Запад не рассмотрит требования Москвы по гарантиям безопасности.