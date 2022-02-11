Генконсульство в Дубае помогает задержанному за фотосъемку в порту россиянину

Генконсульство России в Дубае и Северных Эмиратах оказывает максимально возможную помощью россиянину, задержанному в ОАЭ за фотосъемку в неположенном месте.

Россиян приехал в Дубай в ноябре, но из-за сделанной в порту фотографии был задержан полицией. Следователи отобрали у него мобильный телефон и завели дело. Позже туриста отпустили, но судебный процесс продолжается. В конце февраля суд должен вынести решение.

Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что генконсульство РФ в Дубае оказывает максимально возможную поддержку туристу Артему Ершову. Однако дипломаты не могут вмешиваться в ход судебного процесса, когда дело на него уже заведено.

«Процесс должен был завершиться в январе, но по ряду объективных причин, в том числе из-за болезни судьи, затянулся», — пояснил собеседник агентства.

Дипломаты отмечают, что власти ОАЭ, вероятнее всего, ограничатся штрафом в отношении Ершова. По опыту аналогичных дел, россиянина вышлют из страны.

Российского фотографа и блогера Арсения Котова ранее освободили из полиции Каира. Его задержали за конфликт с местными жителями из-за фото. Об этом информирует телеканал «360».