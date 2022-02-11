Журналист Богданов назвал блефом слова Байдена о войсках США на Украине

Журналист Валентин Богданов после интервью президента США Джо Байдена сделал вывод, что американский лидер блефует.

Накануне Байден в беседе с журналистом NBC ответил на вопрос о том, согласился бы он ввести американские войска в Киев для спасения американских граждан. Он заявил, что ни при каких условиях не согласился бы на это. По словам Байдена, такой сценарий эвакуации не выглядит реалистичным. Глава Белого дома назвал ситуацию, когда «русские и американцы стреляют друг в друга», мировой войной.

Богданов уверен, что если бы у Байдена были какие-то реальные основания думать, что американцам что-то угрожает на Украине, он никогда бы не говорил о том, что не отправит туда войска. Особенно с учетом того, что произошло с эвакуацией из Афганистана, указал он.

Журналист обратил внимание на аргумент о «мировой войне». По мнению Богданова, он просто не состоятелен для любого американца, не говоря о президенте США. По его словам, в такой картинке мира именно нападение на граждан США является вполне достаточным основанием для начала любой войны.

Богданов заявил, что из всего вышеперечисленного следует, что Байден с какой-то целью блефует и не верит даже вероятность нападения России на Украину. Об этом пишет «Царьград».