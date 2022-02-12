Пушков призвал Запад признать, что 15 лет назад в Мюнхене Путин был прав

Все на Западе должны признать, что президент РФ Владимир Путин был прав, когда в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о неприемлемости однополярного мира, и об ошибках, к которым ведет стремление к гегемонии.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил сенатор Алексей Пушков, который прокомментировал высказывание бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Ранее Кнайсль сообщила, что в 15-ю годовщину мюнхенской речи Владимира Путина, она пересмотрела ее запись, и должна признать, что все, о чем предупреждал в 2007 году российский президент, не просто сбылось, но стало еще хуже и сложнее.

«Заявление экс-главы МИД Австрии весьма показательно. Могу точно сказать на основании личных знакомств: так же, как Кнайсль, думает немало западных дипломатов, парламентариев и экспертов», – отметил по этому поводу председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

При этом сенатор обратил внимание на закономерность, заключающуюся в том, что пока западные политики остаются у власти, они не делают подобных заявлений. Но стоит им выйти в отставку, они сразу признают правоту России.

wikipedia.org / Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres

От действующих политиков на Западе, по словам Пушкова нет смысла ждать объективного взгляда на Россию, так как все, кто задействован в «западной внешнеполитической машине», вынуждены придерживаться правил, которые спускаются сверху.

«Есть и второй момент: Кнайсль спустя 15 лет признала правоту Путина, поскольку обострилась международная обстановка. Но к этому обострению привел именно тот миропорядок, который США выстраивали и продолжают выстраивать вместе со своими союзниками», — подчеркнул Пушков.

В свое время никто не помешал США и их союзникам провести агрессию по отношению к Югославии. Затем, воодушевленные успехом, они вторглись в Ирак и оккупировали его, развязали войну в Ливии, попытались свергнуть законное правительство в Сирии, поддерживая террористов.

«Кроме того, американцы 20 лет "сидели" в Афганистане, пытаясь навязать этой стране глубоко чуждую ей систему власти, — напомнил Пушков. — То есть мы видим повторение одного и того же синдрома: попытку решить проблему военным путем, неудачный итог и далее – признание отдельными деятелями ошибочности самой политики».

Федеральное агентство новостей /

Обо всем этом Владимир Путин предупреждал мировых политиков еще в 2007 году, указав на то, что Соединенные Штаты принимают не те решения, которые являются правильными, а те, которые помогают им усилить свою гегемонию. Американцы заинтересованы не в безопасности, а в экспансии, даже если она противоречит интересам американской нации.

«За 20 лет США совершили уйму ошибок, вытекающих из их стремления к гегемонии. Это даже уже не ошибки, а провальная стратегия, которая ведет к развалу государств и новым войнам. Вот об этом и говорил Путин в 2007 году, объясняя, что однополярный мир неприемлем, — добавил Пушков в заключение. — Если быть интеллектуально честными, то признать, что Путин был прав, должны были бы и многие другие политики, а не только те, которые стали независимыми от системы власти, блокирующей такого рода заявления».

Невские Новости / Юлия Медведева

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности в 2007 году состоялась 10 февраля. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении привлек внимание ведущих мировых политиков к тому, какой опасностью может грозить гипертрофированное применение силы на международной арене и пренебрежение международным правом при наращивании военной мощи.

Как отмечают российские и зарубежные политологи и эксперты, это выступление Владимира Путина оказалось для западных политиков полной неожиданностью и произвело в мире большой резонанс, так Россия, которую после распада Советского Союза не считали серьезным игроком на мировой арене, впервые так громко заявила о своих правах и интересах.