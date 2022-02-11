CAS принял апелляции МОК и WADA на решение РУСАДА по инциденту с Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции от Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение, принятое дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

РУСАДА ранее отменило временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде. Отмечается, что принятые апелляции будут рассмотрены выездной панелью CAS в Пекине. О дате слушаний сообщат позже, сообщили в пресс-службе суда.

Международное агентство допинг-тестирования в пятницу подтвердила слухи о том, что награждение медалистов в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине было перенесено из-за обнаружения сомнительной допинг-пробы фигуристки Валиевой.