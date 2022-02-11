Россия, сталкиваясь с неоднократными попытками Соединенных Штатов и их союзников ее сломить, отказывается поддаваться и держится с феноменальным упорством.

Об этом говорится в очередной статье китайского издания Sohu, перевод которой на русский язык представляет информагентство «ПолитРоссия».

За последние десятилетия американцы не раз прибегали к своей военной и политической мощи в борьбе с оппонентами, и обычно им удавалось без особого труда подавить конкурентов и добиться желаемых преференций, но Россию им сломить так и не удалось.

«Западные государства обладают большой силой и легко побеждают своих соперников. Так почему же они ничего не могут сделать с Россией?», — рассуждают авторы материала.

Все попытки США запугать россиян и заставить их склониться перед Америкой закончились неудачами, при чем в России на давление со стороны Вашингтона реагируют неожиданным для Запада образом.

Жители РФ, сталкиваясь с угрозой, сплачиваются и усиливают сопротивление. Такое поведение русских в условиях мощнейшего давления вызывает восхищение, подчеркивают китайские аналитики.

Рассуждая о том, что именно делает Россию непобедимой, авторы материала выделяют несколько факторов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Первое, что делает Россию непобедимой, это военная мощь страны, так как Москва даже в сложные периоды истории государства не оставляла армию без внимания. После распада Советского Союза Россия унаследовала советские вооруженные силы и смогла не только в тяжелейших условиях сохранить боеспособность армии, но и обеспечила войска современными вооружениями.

К настоящему времени Россия входит в число крупнейших военных держав на планете, и никто в мире на хочет оказаться в состоянии вооруженного конфликта с ней.

«Еще одна причина непобедимости России кроется в уникальном менталитете россиян, — сообщают китайские эксперты. — В Китае жителей РФ принято называть боевой нацией, что обусловлено особенностями характера россиян. Они очень стойкие. Эти люди поворачиваются лицом к трудностям и никогда не сбегают с поля боя. Россияне никогда не позволят себя победить. Даже если они будут проигрывать, то все равно продолжат схватку».

euro-map.com /

Третьим фактором, который необходимо учитывать, это масштаб России, напоминают авторы. Россия является действительно огромной страной, и обладает при этом гигантскими природными ресурсами. Ни один военный альянс в мире, и тем более ни одно другое государство, не смогут установить контроль над 17 миллионами квадратных километров российской территории, так как это просто невозможно.

«НАТО во главе с США предприняло множество попыток запугать Россию, но все они обернулись фиаско. РФ продолжает сопротивление и не собирается прекращать это делать», — заключают китайские авторы.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Россия войны не хочет и сама ее начинать не намерена. Но Москва никому в мире не позволит игнорировать ее интересы или пренебрегать ими.