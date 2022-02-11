Sohu: россияне никогда не позволят себя победить

Россия, сталкиваясь с неоднократными попытками Соединенных Штатов и их союзников ее сломить, отказывается поддаваться и держится с феноменальным упорством.
Об этом говорится в очередной статье китайского издания Sohu, перевод которой на русский язык представляет информагентство «ПолитРоссия».
За последние десятилетия американцы не раз прибегали к своей военной и политической мощи в борьбе с оппонентами, и обычно им удавалось без особого труда подавить конкурентов и добиться желаемых преференций, но Россию им сломить так и не удалось.
«Западные государства обладают большой силой и легко побеждают своих соперников. Так почему же они ничего не могут сделать с Россией?», — рассуждают авторы материала.
Все попытки США запугать россиян и заставить их склониться перед Америкой закончились неудачами, при чем в России на давление со стороны Вашингтона реагируют неожиданным для Запада образом.
Жители РФ, сталкиваясь с угрозой, сплачиваются и усиливают сопротивление. Такое поведение русских в условиях мощнейшего давления вызывает восхищение, подчеркивают китайские аналитики.
Рассуждая о том, что именно делает Россию непобедимой, авторы материала выделяют несколько факторов.
Первое, что делает Россию непобедимой, это военная мощь страны, так как Москва даже в сложные периоды истории государства не оставляла армию без внимания. После распада Советского Союза Россия унаследовала советские вооруженные силы и смогла не только в тяжелейших условиях сохранить боеспособность армии, но и обеспечила войска современными вооружениями.
К настоящему времени Россия входит в число крупнейших военных держав на планете, и никто в мире на хочет оказаться в состоянии вооруженного конфликта с ней.
«Еще одна причина непобедимости России кроется в уникальном менталитете россиян, — сообщают китайские эксперты. — В Китае жителей РФ принято называть боевой нацией, что обусловлено особенностями характера россиян. Они очень стойкие. Эти люди поворачиваются лицом к трудностям и никогда не сбегают с поля боя. Россияне никогда не позволят себя победить. Даже если они будут проигрывать, то все равно продолжат схватку».
Третьим фактором, который необходимо учитывать, это масштаб России, напоминают авторы. Россия является действительно огромной страной, и обладает при этом гигантскими природными ресурсами. Ни один военный альянс в мире, и тем более ни одно другое государство, не смогут установить контроль над 17 миллионами квадратных километров российской территории, так как это просто невозможно.
«НАТО во главе с США предприняло множество попыток запугать Россию, но все они обернулись фиаско. РФ продолжает сопротивление и не собирается прекращать это делать», — заключают китайские авторы.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Россия войны не хочет и сама ее начинать не намерена. Но Москва никому в мире не позволит игнорировать ее интересы или пренебрегать ими.