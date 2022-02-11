Россия поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Российская сборная поднялась на восьмое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. Это произошло благодаря лыжнику Александру Большунову, который завоевал серебро.

Таким образом, в активе российской команды две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. В настоящее время в медальном зачете лидирует Германия, у которой шесть золотых и три серебряные медали.

Зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Заключительный соревновательный день и церемония закрытия запланированы на 20 февраля.