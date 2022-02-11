Политолог Карнаухов пригрозил Польше расправой за преступления против мигрантов

Россия и Белоруссия могут наказать власти Польши за массовое убийство мигрантов на границе. Об этом заявил политолог Сергей Карнаухов.

Ранее бывший военнослужащий польских ВС Эмиль Чечко рассказал СК Белоруссии о преступлениях своих сослуживцев против мигрантов, пытающихся попасть через Польшу в Германию. По его словам, военные практически каждый день расстреливали десятки мигрантов, после чего он дезертировал, так как его психика не выдержала.

По словам Карнаухова, подобные трагедии можно сравнить с нацистскими преступлениями, которые не имеют срока давности. Как считает политолог, необходимо брать пример с коллективного Запада, который устраивает расследования по разным делам, например, о крушении рейса МН17. Россия и Белоруссия тоже могут провести совместное расследование против властей Польши, уверен эксперт.

«Мы же до сиз пор расследуем преступления, совершенные нацистами на разных территориях. Это преступления без срока давности. Нам ничего не мешает пойти по такому же пути. Только так мы сейчас сможем наказать Польшу за все военные преступления, совершенные на белорусской границе», — предложил Карнаухов.

Ранее стало известно, что в Польше собираются создать новый вид вооруженных сил — войска обороны киберпространства. С таким сообщением выступили в минобороны страны, передает телеканал «360».