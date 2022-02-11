Землянский разоблачил план Запада по «спасению» Украины от российского газа

Западные страны, составляя план по «спасению» Украины от российского газа, все равно рассчитывают использовать топливо, поставляемое «Газпромом».

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал украинский эксперт-энергетик Валентин Землянский.

По словам аналитика, Соединенные Штаты Америки и Евросоюз обещают Украине, обеспечат ее необходимыми объемами топлива в том случае, если будет остановлен транзит российского газа через украинскую территорию. Но предлагаемый план обеспечения Украины газом вызывает много вопросов, так как не может быть реализован без поступающего из России газа.

План, который предлагает украинская компания «Оператор ГТС Украины» в качестве альтернативы виртуальному реверсу топлива из европейских стран, предполагающий физический реверс газа из Венгрии, Румынии и Словакии, заключается в том, что «Газпром» увеличит поставки в эти государства.

«Западные товарищи говорят, что если Россия остановит транзит или вторгнется, они смогут обеспечить потребности Украины в газе. Хочется спросить, как. Какой ценой обойдется подобная диверсификация? Тем более что в большинстве этих операций будет все равно присутствовать российский газ, который вам будет продаваться через европейских и украинских посредников», – объяснил Землянский.

ФБА «Экономика сегодня» /

Без поставок «Газпромом» топлива в третьи страны, которые будут перепродавать Киеву российское топливо, «спасение» Украины и обеспечение потребностей страны оказалось невозможным. Таким образом Украина все равно будет пользоваться российским газом, переплачивая при этом западным трейдерам и обеспечивая маржу «Нафтогазу», дочерние структуры которого в Европе будут использованы для оформления реверсных поставок.

«Сделки будут проходить через швейцарскую «дочку» НАК "Нафтогаз Украины", где и будет оседать весь маржинальный доход. А за все остальное заплатят украинские потребители. Например, 35 тысяч гривен за тысячу кубометров – это чуть больше 1200 долларов, которые на сегодняшний день не в состоянии платить никто, ни средний, ни малый бизнес, не говоря о рядовых гражданах. Чем нам помогут в данном случае США и ЕС?» – задался вопросом Землянский.

Таким образом, заключил эксперт, несмотря на то, что с 2015 года из России на Украину нет прямых поставок газа, российское топливо остается для этой страны безальтернативным.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Киев из политических соображений отказался напрямую приобретать газ у «Газпрома», и согласился переплачивать европейским посредникам за виртуальный реверс, когда поставки через европейские компании оформляются только по документам, а на деле газ отбирается еще по пути в Европу из транзитной трубы. Но в условиях энергетического кризиса объем транзита из РФ в Европу снизился и Украине пришлось покупать топливо у западных соседей по реальному реверсу, но газ при этом остается российским, так как европейцы сами покупают его у «Газпрома».