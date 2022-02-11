Кардиолог Кореневич развеяла миф о пользе чеснока для укрепления иммунитета

Вопреки распространенному мнению, употребление чеснока не способствует значительному укреплению иммунной системы. Об этом заявила врач-кардиолог Анна Кореневич.

Специалист утверждает, что многие популярные способы укрепления иммунитета работают исключительно за счет эффекта плацебо. Однако в действительности же они неэффективны. К числу таких способов Кореневич относит прием биологически активных добавок (БАД), иммуномодуляторов и гомеопатических препаратов. Неэффективным также является употребление лука или чеснока. Для укрепления иммунитета врач рекомендует россиянам соблюдать гигиену и режим сна.

«Те, кто спит достаточно, болеют реже и быстро выздоравливают. А люди с недостатком сна чаще болеют», — объяснила она на своем канале на платформе YouTube.

Не менее важным для иммунитета является здоровое питание, утверждает кардиолог. Кроме того, для укрепления здоровья необходимо заниматься спортом, отказаться от курения и положительно мыслить, подытожила она.