Порошенко рассказал о вывезенных четырех миллиардах долларов из Крыма

Бывший украинский президент Петр Порошенко в 2014 году приказал вывезти с территории Крыма золото, а также четыре миллиарда долларов «наличкой». Политик признался в этом во время заседания Киевского апелляционного суда.

По его словам, для реализации своего приказа о перемещении средств через линию соприкосновения с Крымским полуостровом он обратился к начальникам трех ведомств, которые в то время занимали свои посты, в частности к главе СБУ Василию Грицаку, руководителю Национального банка Валерии Гонтаревой и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Плюс ко всему Петр Порошенко сообщил, что обсуждал этот вопрос по телефону лично с президентом России Владимиром Путиным. Все события, о которых громко заявил политик, происходили в 2014 году.

«А сумма этой налички была четыре миллиарда гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые вследствие моей дипломатической работы, преданности своему делу сотрудников Национального банка, блистательной работе милиции и сотрудников СБ были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», — сказал бывший президент Украины.

Порошенко добавил, что если бы он проигнорировал этот вопрос, то все средства попали бы в Донецк.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова предоставить Порошенко политическое убежище. Бывший глава государства отказался от предложения Кремля, передает телеканал «360».