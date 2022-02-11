Киев запросил у Москвы точные данные о проведении маневров ВС РФ в районе Крыма

МИД Украины направил России запрос с требованием предоставить данные о проведении маневров ВС РФ в районе Крыма. Об этом сообщил глава украинского внешнедипломатического ведомства Дмитрий Кулеба.

По его словам, согласно положениям Венского документа, Россия должна сообщить точные районы проведения военных маневров, даты, а также количество участвующих в мероприятии подразделений. Кроме того, Киев хочет знать типы применяемых в учениях вооружений.

«Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и Крыма», — отметил Кулеба.

По словам министра, у Москвы есть 48 часов для предоставления необходимой информации. В противном случае Киев обратится к странам-участницам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно отвергали утверждения западных стран о якобы «готовящемся вторжении» на Украину. В Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом в России уверены, что подобные заявления являются предлогом для размещения сил НАТО вблизи российских границ. В свою очередь президент России Владимир Путин назвал подобную риторику «алармистской» и совершенно оторванной от реальности.