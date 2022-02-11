Российский ФБР рассказал о зверском инциденте с полицейским насилием во Франции

Глава российского Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада взяла интервью у Франка Ламбина, отца Аллана Ламбина, скончавшегося в полицейском участке во Франции в 2019 году после избиения сотрудниками правоохранительных органов.

Мужчина рассказал ФБР, что его машина свалилась в канаву. На место аварии прибыли полицейские и пожарные. Полиция начала агрессивно себя вести и избила его сына, забрав его в участок. После молодому человеку стало плохо, в камере к нему заходил врач и просто прислонил стетоскоп к его спине. После ухода медика Аллан попытался встать, но сразу упал и, пролежав на полу два часа, скончался. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

«Нужно, чтобы политики признали проблему полицейского насилия; чтобы виновные полицейские были наказаны, чтобы Генеральная инспекция национальной полиции стала беспристрастной или была заменена частными агентствами, которые занимались бы проблемами полицейского насилия. Я не понимаю, как полицейские могут вести расследование против других полицейских», — приводятся слова Ламбина на сайте ФБР.

Мужчина уже три года пытается расследовать дело о гибели сына и наказать виновных полицейских. Все это время дело передается от одного судьи к другому, которые так и не продвигают расследования. Отец погибшего от рук французских полицейских уверен, что дела о насилии со стороны полиции затягиваются специально, а виновных покрывают чиновники.