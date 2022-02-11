Рар объяснил, почему Франция и Германия никогда не допустят приема Украины в НАТО

Германия и Франция гораздо лучше, чем Соединенные Штаты Америки и Великобритания, понимают некоторые вопросы, касающиеся России, в частности то, какую угрозу она может представлять, если ее спровоцировать.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал немецкий политолог Александр Рар, который напомнил, что Германия и Франция понимают, что живут на одном континенте с Россией, в отличие от американцев и британцев, живущих за океаном и семью морями, и поэтому уверенных, что возможный конфликт их не коснется. И эта разница между названными странами очень видна.

Именно поэтому, напомнил Рар, Германия в свое время привела четкие аргументы за то, чтобы Украина и Грузия никогда не стали членами НАТО.

«(Экс-федеральный канцлер Германии Ангела) Меркель тогда говорила, что это раздробленные государства с этническими и территориальными проблемами. Кроме того, это государства, где большинство населения не обязательно за вступление в НАТО. Так было по всем опросам общественного мнения в Украине. Она об этом знает», — напомнил немецкий политолог.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

Американцы, по его словам, эти факты игнорировали и настаивали на том, чтобы принять Украину и Грузию в НАТО, сделав из них форпост для сдерживания России. Но Германия и Франция выступили резко против этого, обидев при этом и украинские и грузинские власти.

Тогда, напомнил Рар, экс-президент Украины Виктор Ющенко очень обиделся на позицию Германии и начал бегать ябедничать на немцев американцам.

После этого бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал войну 2008 года, напав на Южную Осетию и Абхазию. Он это сделал для того, чтобы доказать Западу, что у Грузии нет ни этнических, ни территориальных проблем, и создать условия для немедленного принятия страны в Североатлантический военный блок. Но спровоцированный Саакашвили конфликт закончился совсем не так, как рассчитывал грузинский президент, и ситуация стала еще хуже.

«Это подтвердило точку зрения немцев и французов, которые говорят: «Да, каждая страна, как и Украина, имеет право требовать, просить вхождения в НАТО, но те страны, которые решают о вхождении такой страны, как Украина и Грузия в НАТО, имеют полное право отклонить их кандидатуры по тем соображениям, что от этого шага будет больше конфликтов, а не больше безопасности для всей Европы»», — объяснил Александр Рар.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

По мнению эксперта, французский президент Эммануэль Макрон во время своего недавнего визита в Москву обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным как раз вопрос обеспечения европейской безопасности. И эта же тема станет главной на встрече российского лидера с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Но при этом есть и те, кто считает, что с Россией не надо ни о чем договариваться и учитывать ее обеспокоенности. Этой точки зрения придерживаются американцы, британцы, поляки и ряд других стран.