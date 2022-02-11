Украинский скелетонист нарушил запрет МОК на политические лозунги на ОИ

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал плакат с политическим лозунгом на пекинской Олимпиаде — 2022, несмотря на запрет на подобные акции в рамках соревнований.

Политический плакат, который 23-летний спортсмен показал после попытки на трассе Национального санно-бобслейного центра в Яньцине, содержал антивоенный лозунг. Отметим, что Олимпийская хартия запрещает подобные акции на Играх.

По результатам соревнований украинец занял 18-е место.

Руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в преддверии ОИ-2022 в столице Китая напоминал, что спортсменам запрещено использовать площадку соревнований для политических заявлений, отметив, что атлеты имеют право высказываться на подобные темы на пресс-конференциях или в социальных сетях.