Новое уголовное дело против экс-посла Непала Тереньтева зарегистрировали в суде Петербурга

Зарегистрировано уголовное дело в отношении почетного экс-консула Непала Александра Терентьева. Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело об отмывании денег и мошенничестве, фигурантом которого стал почетный консул Непала Александр Терентьев», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 2016 Терентьев незаконным путем стал владельцем «Петербургских отелей». Злоумышленник сначала частично выкупил уставной капитал сети заведений, после чего перекупил крупный долг «Уютного дома» и право владения дочерней «Гостиницы на Садовой». Помимо этого, мошенник легализировал имущество на сумму 1,09 миллиарда рублей.