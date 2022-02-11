FIS после жалобы финского тренера ведет расследование инцидента с российской лыжницей Непряевой

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере отреагировал на заявление финского тренера по лыжным гонкам Вейкко Анттонена.

По словам Миньере, на данный момент протестов в организацию не поступало, но они подробно изучат новые сведения и инициируют расследование по жалобе финского тренера в отношении российской лыжницы Натальи Непряевой.

«Протестов не поступало. Но это новая информация для меня, и мы расследуем случившееся», — цитирует Пьера Миньере финское издание lta-Sanomat.

Напомним, ранее Вейкко Анттонен заявил, что в ходе женской гонки на Олимпиаде в Пекине диктор на стадионе своими громкими репликами помогал Наталье Непряевой. По его мнению, благодаря этой «поддержке» лыжница получила преимущество в борьбе за бронзу с финской соперницей Кристой Пярмякоски. Стоит отметить, что несмотря на борьбу российской и финской лыжниц перед финишем гонки, Непряева все-таки уступила сопернице на 0,1 секунды и осталась на четвертом месте.