«Хрюшки закончились...» Почему на Украине стремительно дорожает сало

На рынках Украины зафиксировали рекордное подорожание сала. Только за последние месяцы стоимость «жирного золота» поднялась на 7.5% — с 159 до 171 гривны за килограмм — и продолжает расти, сообщает News.ru.

По словам вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Ануша Баляна, тенденция связана с изменением приоритетов рынка. Он объяснил, что такая ситуация на рынке связана с предпочтениями украинских фермеров — они все чаще стали выбирать мясные породы свиней, которые быстро набирают вес. Несмотря на некоторые издержки, таким образом легче получать дополнительную прибыль.

фото из личного архива Алексея Журавко /

Однако, по словам экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, проблема состоит в том, что в 2021 году Украина экспортировала в десять раз меньше свинины, чем приобрела за рубежом.

«Хрюшки закончились... За 11 месяцев 2021 года Украина импортировала 36,6 тыс. тонн свинины, а отправила на экспорт всего 3,6 тыс. тонн, что в десять раз меньше... И после этого "зеленый" режим будет что-то там рассуждать про "аграрную страну"? С такими горе-руководителями у нас не только сала не будет, но и людей! Осталось ждать совсем чуть-чуть. Ну а так, вообще, печальная картина», — огорчился Журавко.

Ранее израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми рассказал, что на Украине сала не хватает даже сотрудникам СБУ, хотя ранее, в Советском Союзе страна имела развитое сельское хозяйство и мощный промышленный потенциал, что делало ее одной из богатейших союзных республик.