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«Хрюшки закончились». Почему на Украине стремительно дорожает сало

Ближнее зарубежье
/ Обновлено: 22 февраля 2022 11:13
«Хрюшки закончились». Почему на Украине стремительно дорожает сало

На рынках Украины зафиксировали рекордное подорожание сала. Только за последние месяцы стоимость «жирного золота» поднялась на 7.5% — с 159 до 171 гривны за килограмм — и продолжает расти, сообщает News.ru.

По словам вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Ануша Баляна, тенденция связана с изменением приоритетов рынка. Он объяснил, что такая ситуация на рынке связана с предпочтениями украинских фермеров — они все чаще стали выбирать мясные породы свиней, которые быстро набирают вес. Несмотря на некоторые издержки, таким образом легче получать дополнительную прибыль.

«Хрюшки закончились...» Почему на Украине стремительно дорожает сало
фото из личного архива Алексея Журавко  / 

Однако, по словам экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, проблема состоит в том, что в 2021 году Украина экспортировала в десять раз меньше свинины, чем приобрела за рубежом.

«Хрюшки закончились... За 11 месяцев 2021 года Украина импортировала 36,6 тыс. тонн свинины, а отправила на экспорт всего 3,6 тыс. тонн, что в десять раз меньше... И после этого "зеленый" режим будет что-то там рассуждать про "аграрную страну"? С такими горе-руководителями у нас не только сала не будет, но и людей! Осталось ждать совсем чуть-чуть. Ну а так, вообще, печальная картина», — огорчился Журавко.

Ранее израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми рассказал, что на Украине сала не хватает даже сотрудникам СБУ, хотя ранее, в Советском Союзе страна имела развитое сельское хозяйство и мощный промышленный потенциал, что делало ее одной из богатейших союзных республик.

#украина #цена #сало