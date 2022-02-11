Дробницкий: Украина выбрала худший момент, чтобы отдать свой суверенитет Западу

Соединенные Штаты Америки переживают паралич и полураспад государственного управления, в стране не решены основные вопросы, и в этот неудачный момент Украина решила сдать Западу свой суверенитет.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По словам эксперта, западные СМИ на протяжении нескольких месяцев муссируют тему якобы «неминуемого российского вторжения» на Украину с единственной целью – отвлечь внимание читателей от подковерной борьбы, которую ведут другу с другом американские властные группировки.

В западном блоке государств сейчас происходит переформатирование, по итогам которого в зоне влияния Соединенных Штатов Америки останется гораздо меньше стран, добавил Дробницкий.

«Украина в этом смысле пожинает плоды иллюзий. Грубо говоря, она выбрала худший момент, чтобы отдать свой суверенитет Западу, буквально за 10 лет до полного распада старого миропорядка», — объяснил политолог.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

В заключение эксперт напомнил, что мировому сообществу следует беспокоится по совсем другому связанному с Украиной вопросу – эта страна за последнее время получила огромное количество вооружений, которые останутся без контроля, в случае коллапса власти.

Напомним, в пятницу 11 февраля, глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии 12-й партии военной помощи от США, подчеркнув, что с конца января текущего года общий вес вооружений, поставленных Киеву Вашингтоном превысил 1300 тонн.