В погоне за сенсацией о россиянах в Мали журналисты RFI нарвались на иск

Издание Radio France Internationale могут привлечь к ответственности за публикацию недостоверной информации о россиянах в Мали, пишет Maliactu.net. Активисты Коллектива защиты военных (CDM) рассматривают возможность привлечения журналистов к ответственности за клевету через суд.

После переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным RFI опубликовало статью о том, что российский лидер якобы подтвердил присутствие нескольких сотен россиян в Мали. Известно, что ранее власти Бамако неоднократно опровергали подобные слухи, и Путин четко обозначил позицию Москвы по данной теме. Отвечая на вопрос французского журналиста о «ЧВК Вагнера» в Мали, Путин пояснил, что Москва не имеет отношения к деятельности частных компаний.

«Я сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорю совершенно ответственно, без всяких задних мыслей. Насколько нам известно, от руководства Мали никаких замечаний по поводу коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось. Они там договариваются, их местные власти приглашают на государственном уровне, благодарят их за проделанную работу. Российское государство здесь ни при чем», — пояснил Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Журналист RTI намеренно не стал спрашивать Путина о российских военных инструкторах, которые занимаются обучением малийской армии, поскольку из такого вопроса не получилось бы сделать сенсацию.

RFI и France 24 не в первый раз попадают на манипуляции общественным мнением относительно ситуации в Мали и слухов о присутствии там россиян.