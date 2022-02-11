Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) выпустил фильм «Кривое зеркало» о нечестных методах работы западных СМИ. Выпуск основан на личном опыте президента ФЗНЦ Максима Шугалея, к которому за последнее время обратились за комментарием журналисты нескольких иностранных изданий.

Корреспондент Bloomberg связался с главой ФЗНЦ по поводу событий в Ливии, где были сорваны президентские выборы. Шугалей сообщил, что наиболее высокие шансы на победу у Сейф-аль-Ислама Каддафи, однако его кандидатура не устраивает США. Многие слова эксперта автор статьи выбросил из материала, но те, которые все-таки были включены в публикацию, были искажены. Прогноз Шугалея на победу Каддафи назван «пессимистичным», а самого социолога обвинили в бездоказательных нападках на США.

Невские Новости / Никита Нестеров

Другой негативный опыт общения Шугалея с представителями западной прессы связан с изданием Washington Post, журналистка которого обратилась к главе ФЗНЦ за комментарием по ситуации в Афганистане. Шугалей рассказал, что «Талибан»1 (организация запрещена в России) очень просил помощи в специалистах у РФ и других стран. Однако в этот раз слова социолога вновь были интерпретированы на лад журналистов.

Тем не менее Шугалей не отказывается от дальнейшего общения с представителями западной прессы, которые гораздо больше заинтересованы в отработке политических заказов, чем в передаче достоверной информации.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации