Плывите через Румынию. Россия остановила корабли Украины в Черном море

Российские военные заблокировали корабли Украины в собственных территориальных водах Черного моря, чтобы исключить провокационные действия против России, сообщает портал Avia.pro со ссылкой на предупреждение NOTAM.

Согласно документу, украинский флот может покинуть свои порты и выйти в Черное море только через небольшой проход у границы с Румынией.

Формально РФ не может запретить силам ВМФ Украины находиться в акватории, но из-за учебных ракетных стрельб соседним странам стоит быть осторожнее: Россия предупредила об учениях и не будет нести ответственность за потенциально неприятный инцидент.

«Тем не менее, специалисты ожидают вероятных провокаций со стороны НАТО и США, особенно учитывая возросшую в последние дни активность Альянса», — подчеркивают журналисты портала.

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