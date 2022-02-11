Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала к дисциплине во время заседаний

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с замечанием к сенаторам, которые разговаривают по телефону во время пленарных заседаний. Она заметила, что на подобных мероприятиях необходима дисциплина.

Матвиенко также добавила, что не знает, зачем вообще необходим телефон на заседаниях.

«Можно пожить без гаджета два раза в месяц, когда проходят пленарные заседания? Если же кто-то звонит, вы берете телефон и выходите разговаривать. Коллеги, у нас не проходной двор. Прекратите заниматься броуновским движением во время пленарного заседания», — пожурила сенаторов председатель.

Она уточнила, что на заседании присутствовали сенаторы, которые ответственно подходят к обязанностям.

Ранее она высказалась о допинг-скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет телеканал «360». Матвиенко назвала всю ситуацию сомнительной.