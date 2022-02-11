Хуже, чем «вторжение России»: Украину хотят поделить Польша, Венгрия и Румыния

Европейские соседи Украины все еще имеют к стране территориальные претензии и могут поставить вопрос о возвращении «своих» земель обратно при «определенных неблагоприятных для Украины обстоятельствах», заявил доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

Ранее политолог Дмитрий Куликов сообщил, что страны Запада с подачи США готовят военный сценарий по захвату западных украинских территорий, чтобы не дать этим регионам присоединиться к России в случае потенциального военного конфликта. По его словам, Бухарест и Варшава восемь лет планируют захват Буковины и Галичины, намереваясь отправить туда войска, «как только ситуация в стране начнет выходить из-под контроля».

Трухачев не согласен с коллегой: он считает, что Вашингтон не давал разрешения на присоединение к Польше, Венгрии и Румынии западных территорий Украины. С точки зрения стратегии, Штаты куда больше интересуют Харьков, Одесса и Днепропетровск, уверен ученый. Тем не менее, претензии соседних государств могут актуализироваться в случае политической нестабильности в Киеве.

«Румыния готова присоединить юг Черновицкой и Одесской области — в особенности первый. Что касается Польши, там хотели бы втянуть всю Украину в свою орбиту влияния. Возвращение Галиции — пока на повестке дня не стоит, но при определенных неблагоприятных для Украины обстоятельствах поляки о нем вспомнят. Польша и Румыния действуют мягко, раздавая паспорта и карты поляка. Чтобы потом эти территории сами упали им в руки», — заявил кандидат исторических наук «Свободной Прессе».

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Венгрия, уверен историк, готова «забрать свое» больше других. Венгерские паспорта в украинском Закарпатье имеют не только мадьяры — этнические венгры, населяющие регион. При этом Будапешт гораздо больше интересует юго-западная часть края, а не «славянская».

«Предположу, что кулуарно власти Венгрии уже обсуждают в ЕС и НАТО судьбу Берегово и окрестных деревень», — подчеркнул Трухачев.

Эксперт полагает, что в случае угрозы «захвата» Украины Россией Венгрия поставит вопрос о разделе Закарпатья, а Румыния и Польша не станут посягать на чужой суверенитет, потому что дорожат союзничеством с США.

Кроме того, поляки скорее помогут Украине в войне против РФ, потому что «Россию не любят больше, чем бандеровцев», отмечает историк. До начала Второй мировой войны Львов принадлежал Польше, а в 1939 году по соглашению СССР и Германии вошел в состав Украинской ССР.

Ранее «Политика Сегодня» рассказывала, какие страны до сих пор имеют «долговые» претензии к России. Подробнее — в нашей статье.