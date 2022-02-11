КПРФ подтвердила госпитализацию Зюганова в ЦКБ Москвы

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы. Об этом сообщил глава пресс-службы партии, депутат Госдумы Александр Ющенко.

По словам политика, госпитализация Зюганова никак не связана с коронавирусом. Парламентарий находится в медицинском учреждении для профилактического контроля.

«Со вчерашнего дня и, я думаю, до начала следующей недели это будет плановая госпитализация, которая призвана не допустить каких-то сложных ситуаций в это непростое эпидемиологическое время. Это общий контроль с учетом предыдущих медицинских показаний», — сказал Ющенко.

Глава пресс-службы также ответил на вопрос о местонахождении Зюганова. Он допустил тот факт, что лидера КПРФ поместили в ЦКБ Москвы.

«Думаю, в ЦКБ, потому что он приписан к ЦКБ, а другими медицинскими учреждениями не пользуется», — добавил депутат.

Бывший парламентарий Вячеслав Лысаков ранее сообщил, что Геннадий Зюганов может находиться в одной больнице с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.