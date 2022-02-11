Саратовские коммунальщики попали под подозрение в хищении денег на уборку снега

Саратовские правоохранители возбудили сразу три уголовных дела по факту мошенничества при проведении работ по содержанию дорог в зимний период, сообщает в пятницу региональное управление МВД России.

Согласно имеющимся данным, в нескольких муниципальных учреждениях Саратова, Балаково и Энгельса не были выполнены установленные контрактами обязательства. Под предлогом проведения работ по содержанию дорог неустановленные лица похитили бюджетные средства. Размер ущерба в настоящее время устанавливается.

Стоит отметить, что в прошлом году в Саратовской области был выявлен факт хищения средств муниципалитетов на сумму свыше 30 миллионов рублей. Деньги были выделены на проведение тренировочных сборов в рамках спортивного мероприятия. Подозреваемым по делу оказался руководитель одной из региональных общественных организаций.