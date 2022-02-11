Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть территорию Украины

Президент США Джо Байден в интервью NBC News призвал сограждан, которые находятся на Украине, покинуть эту страну, поскольку обстановка в регионе «может дойти до безумия».

«Американские граждане должны уехать немедленно», — подчеркнул Байден.

Кроме того, он отметил, что на данный момент не существует причин для отправки Вооруженных сил США на Украину. Байден также заявил, что российская армия является одной из сильнейших в мире и противостояние с ней может привести к «полному безумию».

Уточним, что на данный момент у американских войск отсутствует разрешение на въезд на территорию Украины в случае начала боевых действий. Также в конце января Госдеп отозвал неоперативный персонал из американского посольства в Киеве и эвакуировал членов их семей.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп на первом в 2022 году предвыборном митинге жестко высказался о политике нынешнего руководства страны. По его мнению, Соединенные Штаты «катятся в ад».