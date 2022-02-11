Зюганов и Жириновский стали «соседями» по палате в ЦКБ

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован в Центральную клиническую больницу с симптомами ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

Геннадия Зюганова, по данным СМИ, разместили в ЦКБ, где сейчас находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сообщается, что политики проходят лечение в соседних палатах.

В силу должностных обязательств, глава КПРФ часто и много встречается с большим количеством людей. Недавно у него появились признаки ОРВИ, поэтому врачи в целях предосторожности посоветовали Зюганову побыть какое-то время под наблюдением медиков.

Кроме того, глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко отмечал, что незадолго до госпитализации коммунист контактировал с Владимиром Жириновским, у которого подтвердили COVID-19.