Поведение президента Украины Владимира Зеленского шокировало его коллегу из Франции Эммануэля Макрона. К такому выводу пришел военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По мнению Баранца, именно Зеленский стал причиной, почему французский лидер раньше срока решил покинуть Киев. Макрон планировал переговоры по Донбассу, однако украинский президент старательно уходил от этой темы.

Позднее Макрон так и не смог получить от Зеленского определенностей и точного ответа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. К тому же, украинский лидер всего одной неадекватной выходкой смог заставить Макрона «бежать с Украины». Он решил ответить на слова Путина по поводу Украины: «Нравится - не нравится, терпи моя красавица».

«По Макрону в этот момент было видно, что он просто шокирован, он вообще не понимал сути происходящего», — отметил Баранец.

После этого Макрон принял решение покинуть Киев и не стал участвовать в различных культурных мероприятиях.

Ранее Баранец высказался о совместном заявлении России и Китая. Телеканал «360» передает его слова о том, что одной фразой Путин смог поставить крест на планах Соединенных Штатов.